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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Александр Мостовой – об интересе к Андрею Мостовому из Италии: «Может, думают, что это мой сын»

29 Сентября 2022 • 17:57 Комментировать

Известный в прошлом игрок сборной России Александр Мостовой дал комментарий по поводу информации об интересе из Италии к форварду «Зенита» Андрею Мостовому.

По данным «Евро-Футбола», в число клубов, которые следят за Мостовым, находится «Верона».

«Видимо, фамилия европейцам не даёт покоя. Многие, может, думают, что Андрей мой сын, поэтому и хотят его пригласить. Странно, что испанские клубы ничего ему не предлагают», - высказался Мостовой, который в своё время успешно выступал за «Сельту» из Виго. Слова экс-футболиста приводит «РБ Спорт».

Александр Мостовой добавил, что трансфер его однофамильца в итальянский клуб он считает реальным. При этом экс-игрок «Сельты» думает, что в Серии А Андрею Мостовому будет тяжело.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 24-летнего Андрея Мостового в 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Андрей Мостовой
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