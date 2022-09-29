​Агент сообщил о желании Кучаева получать больше игрового времени в ЦСКА

Константин Кучаев потерял место в стартовом составе ЦСКА. По поводу ситуации высказался агент Александр Клюев, который работает с 24-летним полузащитником.

«Константин хотел бы больше получать игрового времени, как и любой амбициозный футболист», - высказался Клюев, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Агент не стал отвечать на вопрос, справедливо ли Кучаев выпал из стартового состава ЦСКА. Клюев сказал, что этот вопрос нужно задавать представителям тренерского штаба.

В среду ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1) в матче Фонбет Кубка России. Константин Кучаев стал автором одного из голов московской команды.