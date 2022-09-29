Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент сообщил о желании Кучаева получать больше игрового времени в ЦСКА

29 Сентября 2022 • 17:30 Комментировать

Константин Кучаев потерял место в стартовом составе ЦСКА. По поводу ситуации высказался агент Александр Клюев, который работает с 24-летним полузащитником.

«Константин хотел бы больше получать игрового времени, как и любой амбициозный футболист», - высказался Клюев, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Агент не стал отвечать на вопрос, справедливо ли Кучаев выпал из стартового состава ЦСКА. Клюев сказал, что этот вопрос нужно задавать представителям тренерского штаба.

В среду ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1) в матче Фонбет Кубка России. Константин Кучаев стал автором одного из голов московской команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Орещук предположил, какую сумму «Зенит» будет просить за Мостового
18:27 · Кубок России
Первое поражение «Ростова» в сезоне - видео видео
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Александр Мостовой – об интересе к Андрею Мостовому из Италии: «Может, думают, что это мой сын»
17:30 · Россия. Премьер-лига
​Агент сообщил о желании Кучаева получать больше игрового времени в ЦСКА
17:25 · Кубок России
Осинькин: «Мы решили не рисковать Глушенковым»
17:23 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» проиграл впервые в сезоне
17:16 · Россия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» может активировать опцию выкупа Гомеса в январе слухи
17:15 · Кубок России
Карпин оценил игру с «Ахматом» на «нормально»
17:08 · Кубок России
Ташуев: «Главная мотивация, чтобы болельщики получили удовольствие от футбола»
17:00 · Кубок России
«Факел» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:47 · Кубок России
​Черчесов высказался перед кубковой битвой «Спартака» и «Зенита»
16:43 · Россия. Премьер-лига
​Черникова снова прооперируют
16:28 · Россия. Премьер-лига
​РФС работает над бронью от мобилизации для игроков РПЛ и Первой лиги
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Чистяков прокомментировал потерю места в основе «Зенита»
15:37 · Россия. Премьер-лига
​Долгов уверен, что «Химки» не вылетят
Все новости
Рекомендуем