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​«Ливерпуль» может активировать опцию выкупа Гомеса в январе слухи

29 Сентября 2022 • 17:16 Комментировать

Полузащитник «Фламенго» Жоао Гомес находится на радаре «Ливерпуля». Английский гранд может уже в январе активировать опцию выкупа, прописанную в действующем контракте 21-летнего бразильского футболиста. Согласно этому пункту, осуществить трансфер Гомеса можно за 54,3 миллиона фунтов (примерно 61 миллион евро). Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal.com со ссылкой на испанское издание Sport.

Стоит сказать, что Жоао Гомес оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt только в 10 миллионов евро.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Ливерпуль Фламенго Жоао Гомес Трансферы футбола - зима 2023
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