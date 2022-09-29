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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​РФС работает над бронью от мобилизации для игроков РПЛ и Первой лиги

29 Сентября 2022 • 16:28 Комментировать

Российский футбольный союз в настоящий момент работает над бронью от мобилизации для футболистов Российской премьер-лиги и Первой лиги. Как стало известно «Спорт-Экспрессу», РФС через электронные письма запросил у клубов списки футболистов и сотрудников для их последующего бронирования.

Частичная мобилизация в России была объявлена на прошлой неделе. С тех пор уже нескольких известных личностей из футбольного мира получили повестки из военкомата.

На выходных в Российской премьер-лиге пройдут матчи одиннадцатого тура. На текущий момент лидером в турнирной таблице является «Зенит», который становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС РПЛ Первая лига
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