​Чистяков прокомментировал потерю места в основе «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался по поводу потери места в основном составе команды.

«У нас на каждой позиции здоровая конкуренция. Невовремя заболел, начали выходить другие ребята, играли на ноль. Сейчас их время», - высказался Чистяков, чьи слова приводится на официальном сайте «Зенита».

Футболист отметил, что он будет продолжать работать и ждать своего шанса.

В четверг «Зенит» проведёт гостевой матч против «Спартака» в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.