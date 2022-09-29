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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Чистяков прокомментировал потерю места в основе «Зенита»

29 Сентября 2022 • 16:23 Комментировать

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался по поводу потери места в основном составе команды.

«У нас на каждой позиции здоровая конкуренция. Невовремя заболел, начали выходить другие ребята, играли на ноль. Сейчас их время», - высказался Чистяков, чьи слова приводится на официальном сайте «Зенита».

Футболист отметил, что он будет продолжать работать и ждать своего шанса.

В четверг «Зенит» проведёт гостевой матч против «Спартака» в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков
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