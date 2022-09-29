​В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Мостовому из Италии

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», отреагировал на информацию об интересе итальянских клубов к Андрею Мостовому.

«Итальянские клубы не обращались в «Зенит» по трансферу Мостового», - сказал Медведев, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Ранее «Евро-Футболу» стало известно, что в число клубов, которые держат Андрея Мостового на радаре, входит «Верона».

24-летний Андрей Мостовой оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 3,5 миллиона евро. В сезоне 2022/2023 россиянин забил пять голов в 13 официальных матчах за «Зенит».