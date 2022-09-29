В «Сампдории» ответили на вопрос об интересе к Мостовому

Андрей Мостовой находится на радаре нескольких клубов из Италии, о чём стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» на днях. Между тем, на вопрос о возможном трансфере 24-летнего нападающего «Зенита» ответил Даниэле Фаджиано, занимающий должность спортивного директора «Сампдории».

«Нет, мы не интересуемся Мостовым. Это фейк», - сказал Фаджиано, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По данным «Евро-Футбола», одним из клубов, проявляющих интерес к Андрею Мостовому, является «Верона». На текущий момент эта команда занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Андрей Мостовой в сезоне 2022/2023 забил 5 голов в 13 играх за «Зенит».