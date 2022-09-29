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​Названы первые решения Эшуорта в «Спартаке»

29 Сентября 2022 • 14:37 Комментировать

На днях «Спартак», наконец, получил специалиста на должность спортивного директора. Этот пост занял англичанин Пол Эшуорт. Телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!» рассказывает о первых решениях функционера, принятых на основе выводов после инспекции спортивного департамента «красно-белых».

Во-первых, Эшуорта не устроило количество скаутов в «Спартак» - британец хочет, чтобы их стало больше.

Во-вторых, Эшуорт хочет, чтобы в «Спартаке» появился человек, который будет работать с игроками, которые играют в аренде. Этот человек должен отслеживать матчи таких игроков и находиться с ними в контакте.

В-третьих, Эшуорт пока не определился с функциями Артёма Реброва, являющегося техническим координатором.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров Пол Эшуорт
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