​Названы первые решения Эшуорта в «Спартаке»

На днях «Спартак», наконец, получил специалиста на должность спортивного директора. Этот пост занял англичанин Пол Эшуорт. Телеграм-канал «Вы кого мне притащили?!» рассказывает о первых решениях функционера, принятых на основе выводов после инспекции спортивного департамента «красно-белых».

Во-первых, Эшуорта не устроило количество скаутов в «Спартак» - британец хочет, чтобы их стало больше.

Во-вторых, Эшуорт хочет, чтобы в «Спартаке» появился человек, который будет работать с игроками, которые играют в аренде. Этот человек должен отслеживать матчи таких игроков и находиться с ними в контакте.

В-третьих, Эшуорт пока не определился с функциями Артёма Реброва, являющегося техническим координатором.