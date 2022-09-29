​Нобоа: «Конечно, мне страшно»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, удаётся ли ему сосредотачиваться только на футболе в сегодняшней ситуации.

«Тяжёлое время. Тяжёлое время для меня, для моей семьи. Не знаем, что делать, что происходит. Пока что играем. У меня есть контракт, я не могу просто так уехать домой и всё.

Страшно ли? Конечно, страшно. Переживаю каждый день, каждый день спрашиваю о ситуации у тренера, у руководства. Спрашиваю, можно ли будет уйти, если ситуация изменится. Обо всём спрашиваю», - сказал Нобоа. Видео со словами эквадорца было опубликовано на канале «Панк инсайд» в «Телеграме».