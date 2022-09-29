Семшов: «Локомотив» удивляет и удивляет, но со знаком минус»

Экс-игрок национальной сборной России Игорь Семшов поделился мнением о выступлении московского «Локомотива» в нынешнем сезоне.

«Локомотив» нас удивляет и удивляет, но со знаком минус. Набирает тренеров, о которых мы не знаем. Команда очень сильная по составу, но сплоченности нет», - передает слова Семшова сайт телеканала «Матч ТВ».

Накануне «железнодорожники» порадовали своих поклонников, одержав разгромную победу над подмосковными «Химками» (5:0) в Фонбет Кубке России.

По итогам десяти туров РПЛ «Локо» идет лишь на 12-м месте в таблице. Следующий матч москвичи проведут с «Уралом».