«Деточкин» российского футбола: Ларин виноват, но он не виноват, а его срок ударит по спорту

Агент и бывший главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Константин Евграфов рассуждает о приговоре суда бывшему директору футбольной школы «Чертаново».

В это до последнего не хотелось верить, но к этому всё шло. В среду стало известно, что Николая Ларина приговорили к 3 годам исправительной колонии. Ужасающе, если вдуматься не в формальную юридическую логику, а в реальные действия. Я с Николаем Юрьевичем познакомился давно, когда брал интервью для «Евро-Футбол.Ру». Это было в манеже «Чертаново» на кубке Игоря Колыванова для мальчишек. Не могу сказать, что мы с ним много общались, но переписывались, обсуждали какие-то вопросы. Позже я какое-то время даже работал в академии, когда «Чертаново» боролся ещё в ПФЛ. Могу честно сказать, что вся эта история для меня личная в какой-то степени.

До меня часто доносились слухи и разговоры о том, что в академии завышалось количество людей. Эту тему я никогда не обсуждал по одной простой причине. Я своими глазами видел, как много Ларин делал для академии, как он переживал за условия, в которых ребята жили и тренировались. Он реально жил футболом и своими воспитанниками. Поэтому они все и поддерживают его сейчас. При этом никто не убедит меня в том, что Москомспорт, выделявший деньги «Чертаново» и гордившийся этой академией, как минимум не слышал о том, что число воспитанников завышалось.

Ларин же сознался в том, что завышал цифры. Он пытался всеми силами найти частные деньги, но заполучить спонсоров для очередного московского клуба – задача почти нерешаемая. Скажу больше, когда появлялись какие-то возможности, целой историей было получить деньги, потому что академия не была коммерческой структурой. В некотором смысле это был замкнутый круг – или бюджетное финансирование, или частное.

В футбольном мире ходили слухи о том, что были инвесторы, готовые взять под крыло академию «Чертаново», но их интересовали в первую очередь права на футболистов. Не берусь судить, насколько это правда в принципе, хотя легко допустить, что кто-то готов был вложиться в «Чертаново» именно как в бизнес-проект. В любом случае у Ларина была мечта, чтобы со своими воспитанниками дойти до Премьер-лиги. И ещё он был расстроен, когда из-за регламента не удалось пробиться в Юношескую лигу УЕФА.

Тема лимита для Николая Юрьевича всегда была острой. Помню, как он ругался, что в том же «Спартаке» зажимали Зуева, предпочитая ему Мельгарехо. Ларин был за лимит и хотел его ужесточения, и мы с ним часто спорили на эту тему. Однако его довод всегда был простой: сначала постройте манежи, выстраивайте нормальную работу с молодёжью, а потом уже зовите легионеров, которые будут на голову выше. На своём примере Ларин показал, что это не просто слова, а план к действию. Если бы не пандемия, то «Чертаново» могло оказаться в элите, ведь им не хватило всего лишь разницы мячей, чтобы опередить «Химки».

Что в сухом остатке? Ларин вырастил кучу сильных по российским меркам игроков, даже нет смысла всех перечислять, потому что можно кого-то забыть. Эти игроки уже выступают за сборную. Не забывайте, что Надежда Карпина и Алсу Абдуллина, играющие в Испании и Англии, тоже вышли из «Чертаново». Теперь бывшие воспитанники академии помогают Ларину оплатить ущерб, который был нанесён. То есть ребята, ставшие профессиональными спортсменами, помогают погасить ущерб, нанесённый государственной структуре, которая как раз и выделяла деньги, чтобы эти ребята стали профессиональными спортсменами. Сюр, честное слово.

Мне кажется, что намного больший ущерб по смыслу нанесли те академии, которые просто брали деньги, но никого не подготовили для футбола. Конечно, речь не об уголовном преступлении. Просто одна академия «Чертаново» по результатам перекрыла все остальные не клубные.

Срок для Ларина – это удар по всему российскому футболу. Он уже сам полтора года вне футбола, теперь ещё три, а кто и когда его потом позовёт – неизвестно. При этом более толкового футбольного управленца в детско-юношеском спорте просто нет. И это сейчас, как раз в то время, когда мы изолированы и должны делать ставку на собственных воспитанников.

Кроме того, теперь на историю Ларина будут смотреть директора всех других государственных футбольных академий. Каждый из них будет закрывать свои личные риски, но воспитать профессиональных игроков на нормативы Москомспорта невозможно. В итоге первые будут делать вид, что работают, Москомспорт покажет, что деньги выделяются, а вот футболистов не будет.

Ларин – это действительно Юрий Деточкин российского футбола. Он всё делал для детей. При этом на деньги, которые и выделялись на то, чтобы дети стали футболистами. И они ими стали. А ведь трать Ларин по нормативам, выпускай толпы ребят, которые бы мало что умели, – был бы на свободе и при должности.

Константин Евграфов