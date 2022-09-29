Черевченко: «Есть варианты с работой за границей, но приоритет - Россия»

Экс-наставник подмосковных «Химок» и столичного «Локомотива» Игорь Черевченко высказался относительно вариантов продолжения карьеры.

«Есть варианты с работой за границей, но приоритет - Россия. Если все будет нормально, зимой буду работать», - приводятся слова специалиста на сайте телеканала «Матч ТВ».

Последним местом работы 48-летнего наставника были «Химки». Черевченко был уволен с поста главного тренера подмосковного коллектива в феврале текущего года.

Ранее сообщалось, что Черевченко получил повестку в военкомат в связи с частичной мобилизацией в стране.