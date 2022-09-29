Защитник ЦСКА рассказал об интересе «Ахмата»

18-летний защитник московского ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал информацию об интересе со стороны грозненского «Ахмата».

«Это вопросы скорее к руководству. Я - игрок ЦСКА. Заинтересованность клуба была, но вроде как ЦСКА не отпустил, точно не могу сказать», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

Матвей - воспитанник ЦСКА, его трудовое соглашение с «армейским» клубом рассчитано до конца июня 2024 года.

В нынешнем сезоне перспективный футболист принял участие в одном поединке первой команды ЦСКА против «Торпедо» (2:0) в Кубке России, в котором отметился результативной передачей.