Иван Игнатьев высказался о частичной мобилизации в России

Форвард московского «Локомотива» Иван Игнатьев высказался насчет частичной мобилизации, объявленной в России.

«Мне это не мешает концентрироваться на футболе. Я - профессиональный спортсмен и должен уметь переключаться, делать свое дело», - приводятся слова нападающего на страницах Sport24.

23-летний футболист перешел в «Локомотив» перед стартом сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий принял участие в девяти поединках, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор Ивана с клубом рассчитан до середины следующего года.