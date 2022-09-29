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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Хочу быть лучше, чем был в «Краснодаре»

29 Сентября 2022 • 10:16 Комментировать

Нападающий столичного «Локомотива» Иван Игнатьев заявил, что недоволен своей игрой в нынешнем сезоне. Его слова приводятся на страницах Sport24.

«Я собой недоволен. Хочу большего. Всегда так было и всегда так будет. Продолжим работать - дай бой так и получится. Хочу быть лучше, чем был в «Краснодаре», - высказался 23-летний форвард.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Игнатьев провел девять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Иван перешел в «Локо» на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Игнатьев
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