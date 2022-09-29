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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Сочи» высказались о возможном возвращении Кокорина

29 Сентября 2022 • 10:02 Комментировать

Бизнесмен Борис Ротенберг, который является владельцем «Сочи», ответил на вопрос о возможном возвращении в команду нападающего Александра Кокорина.

«Хотел бы я вновь увидеть Сашу в качестве игрока нашей команды? Я бы просто хотел его увидеть. Надо у него спрашивать, хочет ли он к нам. Я готов к диалогу», - приводятся слова Ротенберга на страницах «РБ Спорт».

Напомним, что контракт 31-летнего нападающего принадлежит «Фиорентине». В нынешнем сезоне Александр выступает на правах аренды за кипрский «Арис». Кокорин принял участие в трех поединках, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Борис Ротенберг Сочи
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