Адиев высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ

Экс-тренер грозненского «Ахмата», а ныне наставник сборной Казахстана Магомед Адиев поделился мнением о доминировании петербургского «Зенита» в российском футболе.

«У «Зенита» и раньше качество преобладало по сравнению с другими, а сейчас этот разрыв только увеличился. Так что с ним сейчас будет сложно конкурировать», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что петербургский коллектив четыре раза подряд становился чемпионом России.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги «Зенит» набрал 26 баллов после десяти туров и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.