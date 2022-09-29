Едвай: «Не хочу бросать «Локомотив»

26-летний хорватский защитник Тин Едвай, выступающий за московский «Локомотив», заявил, что не собирается покидать чемпионат России.

«Моя цель и приоритет - это команда и футбол. Не хочу бросать команду, я не такой. Меня не так воспитывали. Я буду в «Локомотиве» столько, сколько позволяет ситуация», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Едвай провел восемь поединков, в которых получил три желтые карточки. Контракт хорвата с московским клубом рассчитан до середины 2025 года.

«Локомотив» занимает лишь 12-е место в РПЛ после десяти проведенных туров.