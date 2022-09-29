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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Химки» превратились в антифутбольную команду»

29 Сентября 2022 • 09:06 Комментировать

Бывший нападающий сборной России и ряда клубов Премьер-лиги Дмитрий Булыкин высказался о разгромном поражении подмосковных «Химок» от «Локомотива» в матче Фонбет Кубка России. «Железнодорожники» разгромили соперника со счетом 5:0.

«Химки» превратились в антифутбольную команду. Но будем надеяться, что скоро это дойдет до всех. И они опять займутся футболом. Надеюсь, скоро у них все наладится», - приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

После десяти туров чемпионата России «Химки» набрали восемь баллов и занимают 13-е место в турнирной таблице. Следующий поединок подмосковный коллектив проведет против столичного ЦСКА 1 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Булыкин
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