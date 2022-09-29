Денисов оценил старт «Спартака» в РПЛ

Хавбек московского «Спартака» Даниил Денисов поделился мнением о старте «народной команды» в нынешнем сезоне.

«Где-то нам не хватило очков, где-то - качества игры. Нам надо реализовывать моменты, чтобы более спокойно побеждать. Есть над чем работать. И мы будем прогрессировать», - приводятся слова Денисова на страницах издания «Известия».

По итогам десяти туров чемпионата России «красно-белые» набрали 19 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Сегодня, 29 сентября, «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом» в матче групповой стадии Фонбет Кубка России.