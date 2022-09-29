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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джорджевич поделился мнением о России

29 Сентября 2022 • 07:42 Комментировать

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич поделился мнением о России. Черногорский нападающий недавно вернулся в РПЛ, подписав однолетнее трудовое соглашение с южанами.

«Всегда красиво. Для меня Россия - это особенная страна в моей жизни и карьере. Возвращаться сюда - всегда интересно», - приводит слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, что ранее Джорджевич поиграл в чемпионате России за петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и тульский «Арсенал».

Накануне «Сочи» провел матч против московского ЦСКА в групповом турнире Фонбет Кубка России. Южане потерпели поражение на «ВЭБ Арене» со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи
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