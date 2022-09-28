Черевченко прокомментировал свой визит в военкомат

Бывший наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал информацию о том, что он посетил военкомат - об этом визите мы уже сообщали ранее. Он дал понять, что подобные визиты - это его личное дело.

Ранее журналист Сергей Ильев пояснил, что Черевченко получил повестку ошибочно - он не подходит под условия частичной мобилизации. На вопросы он отреагировал весьма эмоционально:

- Эти вещи я ни с кем не обсуждаю! Это мое личное дело. Готов ли я поехать на Украину? Еще раз: это мое личное дело. И я не буду это обсуждать, - цитирует специалиста издание «Спорт-экспресс».