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Черевченко прокомментировал свой визит в военкомат

28 Сентября 2022 • 23:42 Комментировать

Бывший наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал информацию о том, что он посетил военкомат - об этом визите мы уже сообщали ранее. Он дал понять, что подобные визиты - это его личное дело.

Ранее журналист Сергей Ильев пояснил, что Черевченко получил повестку ошибочно - он не подходит под условия частичной мобилизации. На вопросы он отреагировал весьма эмоционально:

- Эти вещи я ни с кем не обсуждаю! Это мое личное дело. Готов ли я поехать на Украину? Еще раз: это мое личное дело. И я не буду это обсуждать, - цитирует специалиста издание «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Черевченко
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