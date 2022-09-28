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Ари высказался о получении повестки Билялетдиновым

28 Сентября 2022 • 23:21 Комментировать

Бывший футболист «Краснодара», столичных «Спартака» и «Локомотива», а также сборной России Ари высказался о получении Динияром Билялетдиновым повестки из военкомата.

«Очень странно призывать в армию людей, которые посвятили свою жизнь спорту, по сути, держали в своих руках и ногах мячи, а не автоматы», - приводит слова нападающего «Атлетико Сеаренсе» «РБ Спорт» .

Игрок отметил, что следит за новостями из России вместе с женой и обратил внимание на статью об ошибочных рассылках повесток военкоматами. 

Ари и Билялетдинов вместе выступали за московский «Спартак» в 2012 - 2013 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Краснодар Сборная России Динияр Билялетдинов
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