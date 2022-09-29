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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юные дебютанты мирового футбола

29 Сентября 2022 • 07:09 Комментировать
Дебют Итана Нванери в матче с «Бретфордом» вернул болельщиков лондонского «Арсенала» в былые лучшие времена. При этом Артета позволил Нванери установить рекорд АПЛ как самому юному дебютанту лиги. Подобные рекорды в РПЛ и ФНЛ мы уже рассмотрели. Настало время поговорить о самых юных дебютантах мирового футбола.
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Семёрка самых ранних дебютов в мировом футболе выглядит следующим образом:

Радамель Фалькао («Лансерос Бояка», 13 лет и 198 дней)

Лукас Кнетч (Северные Марианские острова, 14 лет и 2 дня)

Стивен Аппиа (Гана, 14 лет 323 дня)

Серхио Агуэро («Индепендьенте», 15 лет 33 дня)

Итан Нванери («Арсенал», 15 лет и 181 день)

Мартин Эдегор («Стрёмсгодсет», 15 лет и 253 дня)

Эрлинг Холанн («Брюне», 15 лет 291 день)

Седьмую и шестую позицию в нашем рейтинге занимают норвежские звёзды футбола. Холанн и Эдегор резво ворвались во взрослый футбол. Особенно выделился Эдегор, который к своему шестнадцатилетию успел забить пять мячей в 23 матчах во взрослом футболе и заинтересовать список из тридцати лучших клубов планеты! В итоге между «Аяксом», «Ливерпулем», «Ювентусом» и другими выбор пал на «Реал». Дальше было не всё так гладко, но сегодня Эдегор завоевал место в лондонском «Арсенале». Карьера Холлана началась не так уверенно, но сегодня именно он один из лучших (если не лучший!) форвардов мирового футбола.

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Уже с ранних лет Серхио Агуэро ярко заявил о себе. И если бы не Месси, то вполне вероятно, что именно он бы стал главным героем нации. Едва только исполнилось форварду пятнадцать лет, как он сыграл за «Индепендьенте». Выход на замену в 2003 году стал историческим не только для Агуэро, но и для всей Аргентины. Был побит возрастной рекорд самого Марадоны, который продержался с 1976 года. Истории о том, как переписывают африканские паспорта, звучат регулярно. Согласно официальным данным, Стивен Аппиа дебютировал в профессиональном футболе за ганскую команду «Хартс оф Оук» ещё до достижения своего пятнадцатилетия. С другой стороны, в том же 1995-м сборная Ганы до 17 лет, за которую выступал Аппиа, стала чемпионом мира. Поэтому вопросы к возрасту есть, но это не помешало Стивену ярко проявить себя в «Ювентусе», «Парме», «Удинезе» и «Фенербахче».

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История Лукаса Кнетча является самой необычной. 1 апреля 2007 года защитник сборной Северных Марианских островов вошёл в историю как самый юный участник матча национальных команд. Островное государство с населением в 55 тысяч также должно гордиться своим земляком, который вошёл Книгу рекордов Гиннесса. В Россию он не поедет, но сегодня успешно выступает за «Райо Вальекано». В свои 36 лет Фалькао неплохо смотрится в Ла Лиге, а 23 года назад будущая звезда мирового футбола дебютировала во Второй лиге Колумбии в составе «Лансерос Бояка». Затем были «Ривер Плейт», «Порту», мадридский «Атлетико», «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Челси»… Но всё началось в возрасте 13 лет!

Имеет ли значение возраст? Вопрос спорный. Приобретаемый опыт занимает место скорости и реакции, но ранний дебют – это возможность потенциального роста. Однако пользуются ею не все.

Константин Лицин

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