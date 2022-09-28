Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн не имеет доступа к финансам команды.

«Воровать Цорн не может, потому что он недоступен в плане финансов «Локомотива». Он же не имеет права подписи, а ворует тот, кто подписывает. Он спортивный директор, а Ларин был директором, он имел печать и подпись свою, и ставил на документ. А Цорн этого не имеет. Поэтому, я думаю, это никак не аналогия. Совсем разные вещи.

Другое дело, что Цорн работает плохо. Это я вижу. То, что он вредит клубу, – это однозначно!» - сказал Наумов.

«Локомотив» под руководством немца Йозефа Циннбауэра после 10 туров набрал девять очков, расположившись на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «железнодорожники» проведут домашний матч против «Урала».