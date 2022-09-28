Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «То, что Цорн вредит «Локомотиву», – это однозначно» эксклюзив

28 Сентября 2022 • 19:55 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн не имеет доступа к финансам команды.

«Воровать Цорн не может, потому что он недоступен в плане финансов «Локомотива». Он же не имеет права подписи, а ворует тот, кто подписывает. Он спортивный директор, а Ларин был директором, он имел печать и подпись свою, и ставил на документ. А Цорн этого не имеет. Поэтому, я думаю, это никак не аналогия. Совсем разные вещи.

Другое дело, что Цорн работает плохо. Это я вижу. То, что он вредит клубу, – это однозначно!» - сказал Наумов.

«Локомотив» под руководством немца Йозефа Циннбауэра после 10 туров набрал девять очков, расположившись на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «железнодорожники» проведут домашний матч против «Урала».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Чертаново РПЛ Томас Цорн Николай Ларин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Сентября
21:13 · Кубок России
Президент «Оренбурга»: «Нам помогли футбольные боги»
21:03 · Россия. Премьер-лига
В пятницу Карраскаль вернётся в расположение ЦСКА
20:59 · Кубок России
Педриньо: Я впервые в карьере забил четыре гола 1
20:55 · Кубок России
Йоканович: «Голы «Оренбурга» случились из-за наших ошибок»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр отказался мотивировать приглашение южноафриканского помощника
20:49 · Кубок России
Как «Динамо» провалило концовку матча с «Оренбургом» - видео видео
20:48 · Кубок России
Едвай прокомментировал покер Педриньо в ворота «Химок»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Талалаева, можно сказать, уволили в перерыве матча»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Тихий уверен, что «Химки» будут крепким середняком
20:28 · Кубок России
Тихий — о поражении от «Локомотива»: Есть ли у команды отчаяние? Ни в коем случае
20:24 · Кубок России
Циннбауэр: «Мы хорошо вошли в игру»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Гилерме: Я пока не готов выйти на поле
20:10 · Кубок России
Сторожук: «Что-то получилось отработать за этот короткий период, но также есть нотка разочарования»
20:07 · Кубок России
Галактионов: «Дорога заняла длительное время, но это нормальное явление для сегодняшнего дня»
20:00 · Кубок России
Точилин объяснил ротацию в «Сочи»
Все новости
Рекомендуем