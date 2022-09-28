Баженов — о деле Ларина: Мне бы хотелось, чтобы он отделался штрафом

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал решение суда по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Знаю, что футбольная общественность высказывалась, что можно было смягчить приговор. По крайней мере, все это ждали. Однако суд принял такое решение», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что там есть доказательная база, можно подать жалобу, но нужно разбираться в документах, хотелось бы, чтобы он отделался штрафом. При этом Баженов отметил, что есть закон, которому необходимо следовать.

Ранее стало известно, что Ларин приговорен к трем годам колонии общего режима за мошенничество во времена работы в «Чертаново».