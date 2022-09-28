​Черевченко сходил в военкомат

Известный российский тренер Игорь Черевченко стал одним из тех, кому пришла повестка из военкомата. Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», 48-летний специалист сходил в военкомат, и там поняли, что он не подходит под категории лиц, которые призываются в рамках частичной мобилизации. После этого Черевченко вернулся домой.

Игорь Черевченко находится без работы с февраля текущего года после ухода из «Химок». С тех пор слухи связывали тренера с некоторыми клубами, но до конкретики дело не доходило.

Напомним, что на прошлой неделе в России была объявлена частичная мобилизация.