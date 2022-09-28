Павлюченко — о Билялетдинове: «Может, случилась ошибка»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о получении повестки Динияром Билялетдиновым.

«Не могу ничего сказать. Может, случилась ошибка. Знаю, что те, к кому приходят ошибочные повестки, возвращают их. Может быть, Динияр был супертанкистом или суперснайпером?» — приводит слова Павлюченко РИА Новости.

Сегодня, 28 сентября, стало известно о том, что Билялетдинов получил повестку, в которой его фамилия была написана с ошибкой, а местом работы указан футбольный клуб «Спартак», за который он выступал с 2012 по 2015 год.

Напомним, Павлюченко и Билялетдинов являются бронзовыми призерами чемпионата Европы-2008.