​Литвинов: Было приятно узнать, что Карпин планировал меня вызвать в сборную России

Рулевой сборной России Валерий Карпин говорил, что планировал вызвать Руслана Литвинова в команду на сентябрьский сбор, но игрок «Спартака» получил травму. Комментарий на этот счёт дал сам Литвинов.

«Было приятно об этом узнать. В этот раз не получилось, так что буду с нетерпением ждать нового шанса. Что бы ни происходило, всегда буду готов сыграть за свою страну», - высказался Литвинов, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Спартака».

Напомним, что несколько дней назад сборная России провела товарищеский матч против Кыргызстана. Команда Валерия Карпина победила со счётом 2:1 благодаря результативным ударам Александра Соболева и Даниила Уткина.