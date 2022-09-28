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Сенников — о Билялетдинове: «Не хочется, чтобы эта ситуация затрагивала спортсменов»

28 Сентября 2022 • 16:57 Комментировать

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о получении повестки бывшим игроком сборной России Динияром Билялетдиновым.

«Не хочется, чтобы эта ситуация затрагивала спортсменов. Такая вот работа у военкоматов. Думаю, актерам и музыкантам придут повестки», — цитирует слова Сенникова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, говорили о том, что забирать будут только тех людей, у кого имеется военная специальность, а у Билялетдинова она вряд ли есть. У него двое детей, не хотелось бы, чтобы семья оставалась без кормильца, добавил Сенников.

Ранее сообщалось, что Билялетдинов получил повестку, в которой неправильно указана его фамилия, а местом работы указан «Спартак». 
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Евро-Футбол.Ру,
Динияр Билялетдинов Дмитрий Сенников
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