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Кирьяков: Билялетдинов никогда не держал оружие в руках, какая армия?

28 Сентября 2022 • 16:46 Комментировать

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков отреагировал на получение повестки бывшим игроком сборной России Динияром Билялетдиновым.

«Ну какая армия? Человек в руках ни разу оружие не держал. Это же бред. Даже если месяц на подготовку, что это такое, это ничего не даст», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

По мнению тренера, эта ситуация говорит о том, что не тех призывают, он подходит по возрасту, но у него нет никаких навыком, это полное безобразие. Специалист отметил, что в его клубе повестка никому не приходила.

Ранее стало известно, что Билялетдинов получил повестку, в которой ошибочно написана его фамилия, а местом работы указан «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Динияр Билялетдинов Сергей Кирьяков Ленинградец
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