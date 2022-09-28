​Отец Билялетдинова прокомментировал получение экс-футболистом повестки

Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата. Отец бывшего футболиста сборной России, Ринат Билялетдинов, дал комментарий на этот счёт.

«Он не будет бегать, покупать билеты в Казахстан или Турцию. Пойдёт в военкомат - никуда не сбежит. Если всё по закону, то призовут», - высказался Ринат Билялетдинов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в России на прошлой неделе была объявлена частичная мобилизация. Повестки стали приходить в том числе и представителям мира спорта.

Динияр Билялетдинов в 2008 году выступал за сборную России на чемпионате Европы. Там команда добралась до полуфинала, где проиграла Испании.