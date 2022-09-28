Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на решение суда лишить свободы экс-директора «Чертаново» Николая Ларина на три года.

«Я не могу про него говорить, потому что я не знаю, кто это. Я почитал, что человек в «Чертаново» работал, а больше я и не знаю, кто это. Читал сам новости, но не знаком с ним», — сказал Мостовой.

Сегодня, 28 сентября, Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину. Адвокат Ларина Лариса Семёнова заявила, что обвиняемый признался в преступлении в особо крупном размере с использованием служебного положения.