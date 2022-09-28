​Билялетдинов получил повестку из военкомата – появились подробности

Динияр Билялетдинов, известный в прошлом футболист национальной сборной России, получил повестку из военкомата. Телеграм-канал Baza рассказывает некоторые подробности сложившейся ситуации.

По данным источника, в повестке, которую получил Билялетдинов, записаны ошибочные данные. Так, фамилия экс-футболиста написана с ошибкой: «Булалетдинов». Кроме того, в качестве места его работы указан футбольный клуб «Спартак».

Отмечается, что Динияр Билялетдинов никогда не проходил военную службу в армии.

Напомним, что на прошлой неделе в России была объявлена частичная мобилизация.