​Выступавший на Евро-2008 экс-игрок сборной России получил повестку из военкомата

В России на прошлой неделе была объявлена частичная мобилизация. Повестки из военкомата приходят в том числе и представителям мира спорта. Как стало известно «РИА Новости», повестка пришла бывшему футболисту сборной России Динияру Билялетдинову.

Динияр Билялетдинов завершил футбольную карьеру три с половиной года назад. Отметим, что в 2008 году Билялетдинов играл за сборную России на историческом для команды чемпионате Европы. Тогда, напомним, российской национальной команде удалось дойти до полуфинала. Билялетдинов принял участие во всех пяти матчах сборной на том континентальном форуме.