Сёмин считает, что необходимо подать апелляцию по делу Ларина

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о решении суда по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Надо подавать апелляцию на приговор суда. Я по сей день уверен, что человек работал в интересах российского футбола», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Эксперт заявил, что не знает, сможет ли Ларин выйти по УДО, потому что не владеет информацией о правилах. Ларин сделал много для нашего футбола и сделает еще много чего-то, добавил Сёмин.

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что бывший директор «Чертаново» получил три года колонии общего режима за мошенничество.