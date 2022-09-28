​Литвинов раскрыл секрет Абаскаля

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов сказал несколько слов о Гильермо Абаскале, который работает с командой с лета.

«Главный тренер нашёл подход к каждому игроку в команде, а ведь все абсолютно разные», - высказался Литвинов, чьи слова приведены на страницах клубного сайта «Спартака».

Продолжая говорить о секрете Абаскаля, Литвинов отметил, что тренер общается с футболистами как с равными себе. По словам игрока, свою роль в этом сыграл возраст тренера (Абаскалю - 33 - прим.) и его опыт работы с молодыми футболистами.

После десяти туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.