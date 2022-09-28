Де Ла Ред: «Мостового и Карпина помнят в Испании, Смолова — нет»

Бывший игрок испанской национальной команды и мадридского «Реала» Рубен Де Ла Ред рассказал о бывших российских футболистах в Ла Лиге.

«Какие воспоминания у меня остались от Мостового и Карпина? Характер! У русских очень сильный соревновательный дух. Не думаю, что болельщики помнят Фёдора Смолова, который не так давно выступал в «Сельте». Он не так долго играл в Испании», — приводит слова чемпиона Европы – 2008 издание Metaratings.

Бывший футболист отметил, что пропавший интерес к российским игрокам со стороны коллективов испанского первенства может быть связан с меньшей разноплановостью, чем в прошлом.

Де Ла Ред является воспитанником «Реала». Всего лишь в 25 лет он закончил свою карьеру из-за проблем со здоровьем. За столь короткий период полузащитник успел выиграть Ла Лигу и стать чемпионом Европы. За сборную Испании Рубен провёл три игры, забив гол Греции на победном турнире в Австрии и Швейцарии.

