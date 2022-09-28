Абаев — о Ларине: «Рассчитывали, что будет более мягкий приговор»

Голкипер медийной команды GOATS Илья Абаев высказался о решении суда по делу Николая Ларина.

«Что думаю по решению суда? Рассчитывали, что будет более мягкий приговор. Надеялись на лучшее», — цитирует Абаева «Спорт-Экспресс».

Воспитанник «Чертаново» отметил, что сейчас обсуждается вопрос апелляции, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Вратарь выразил надежду на то, что Ларин скоро сможет вернуться к работе.

Ранее стало известно, что Николай Ларин получил три года колонии общего режима за мошенничество во времена работы директором в футбольной академии «Чертаново».