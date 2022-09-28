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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Зенита» Барриос забил дебютный гол за сборную Колумбии

28 Сентября 2022 • 10:34 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Вилмар Барриос сыграл за сборную Колумбии в товарищеском поединке против национальной команды Мексики. Встреча завершилась победой южноамериканской сборной со счетом 3:2.

Примечательно, что решающий гол на 68-й минуте забил как раз игрок «Зенита». Для Барриоса этот мяч стал дебютным за национальную команду.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 28-летний хавбек провел десять матчей и отметился двумя результативными передачами.

В четверг, 29 сентября, «Зенит» сыграет против «Спартака» в матче Фонбет Кубка России. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Колумбии Вилмар Барриос
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