Экс-жена Мамаева рассказала, сколько тратит денег в месяц

Алана Мамаева, экс-супруга бывшего футболиста подмосковных «Химок» Павла Мамаева, поведала о своих месячных тратах. Об этом у девушки спросили подписчики в социальных сетях.
«От 600 тысяч рублей», - написала Мамаева в социальной сети.
При этом она отметила, что в сентябре ее расходы превысили привычную норму на 250 тысяч.
«В этом месяце прибавились налоги и замена окон», - добавила бывшая жена Мамаева.
Ранее стало известно, что Павлу запретили выезжать за границу из-за долгов по алиментам.
34-летний полузащитник сейчас пребывает в статусе свободного агента. Его контракт с «Химками» истек в конце июня.
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