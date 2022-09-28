Экс-жена Мамаева рассказала, сколько тратит денег в месяц

Алана Мамаева, экс-супруга бывшего футболиста подмосковных «Химок» Павла Мамаева, поведала о своих месячных тратах. Об этом у девушки спросили подписчики в социальных сетях.

«От 600 тысяч рублей», - написала Мамаева в социальной сети.

При этом она отметила, что в сентябре ее расходы превысили привычную норму на 250 тысяч.

«В этом месяце прибавились налоги и замена окон», - добавила бывшая жена Мамаева.

Ранее стало известно, что Павлу запретили выезжать за границу из-за долгов по алиментам.

34-летний полузащитник сейчас пребывает в статусе свободного агента. Его контракт с «Химками» истек в конце июня.