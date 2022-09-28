Юран поставил оценку карьере Кокорина

Российский футбольный специалист Сергей Юран, который по ходу нынешнего сезона был уволен с поста главного тренера подмосковных «Химок», высказался относительно карьеры нападающего Александра Кокорина, ныне выступающего в аренде на Кипре.

«Оценка карьеры Саши - ниже среднего, он мог бы лучше себя реализовать. Надо у него спросить, что у него на первом плане - финансовая состояние или футбол», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра 31-летний нападающий провел за «Арис» три поединка. Александр отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.