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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран рассказал, как нужно играть против «Зенита»

28 Сентября 2022 • 07:38 Комментировать

Экс-рулевой подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о том, как нужно действовать против петербургского «Зенита», уверенно лидирующего в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если кто-то играет на встречных курсах - это неправильно. Нужно анализировать их, как это сделали мы в «Химках». Нужно играть грамотно против команды Семака, тогда будет сложнее «Зениту», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

После десяти туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 26 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

В следующем матче подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Спартаком» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России. Поединок состоится завтра, 29 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Юран
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