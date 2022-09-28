Юран рассказал, как нужно играть против «Зенита»

Экс-рулевой подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о том, как нужно действовать против петербургского «Зенита», уверенно лидирующего в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если кто-то играет на встречных курсах - это неправильно. Нужно анализировать их, как это сделали мы в «Химках». Нужно играть грамотно против команды Семака, тогда будет сложнее «Зениту», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

После десяти туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 26 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

В следующем матче подопечные Сергея Семака встретятся с московским «Спартаком» в рамках группового этапа Фонбет Кубка России. Поединок состоится завтра, 29 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.