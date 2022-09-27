Талалаев заверил, что будет следить за матчами «Ахмата»

Уволенный из грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев дал понять, что намерен следить за матчами своего бывшего клуба, в истории которого он стал вторым по количеству проведенных у его руля матчей.

Талалаев проработал почти 2,5 года в «Ахмате», и сейчас, по его словам, ему хотелось бы чуть отдохнуть. А футбол «Ахмата», по его словам, приносит ему неподдельное удовольствие.

- Пока наслаждаюсь настоящим. Я два года и четыре месяца неотрывно работал в «Ахмате». В свободное время общаюсь с семьей. Буду ли следить за «Ахматом»? Я получаю наслаждение от игр «Ахмата», - цитирует слова Талалаева «РБ Спорт».