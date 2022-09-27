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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Дзюбе надо было оставаться в «Рубине» эксклюзив

27 Сентября 2022 • 19:43 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил правильность выбора российского нападающего Артёма Дзюбы, который в августе в статусе свободного агента подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

- Кричали про Дзюбу, что он поехал в Турцию, забил гол. Ну и где он теперь? В запасе сидит. И не встанет оттуда ещё долго. Помните, я говорил, что самым лучшим вариантом для Артёма было остаться у своего друга Слуцкого в «Рубине» и помочь казанской команде вернуться в РПЛ. Это было бы для Дзюбы правильно, я так думаю. Но, видите, он захотел по-другому.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Артём Дзюба Чемпионат России Чемпионат Турции Павел Стипиди Адана Демирспор
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