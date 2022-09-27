​Канчельскис готов принять «Спартак»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис готов принять московский «Спартак».

«Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью. Говорить мы любим все, должна быть конкретика. Будет предложение от красно-белых - будем обсуждать, я готов!» - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

На днях Андрей Канчельскис рассказывает, что он ведёт переговоры с несколькими клубами. Без тренерской работы Канчельскис находится уже почти два года.

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль. После десяти туров команда занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 29 сентября – против «Зенита» в Фонбет Кубке России.