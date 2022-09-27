Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис готов принять «Спартак»

27 Сентября 2022 • 19:30 Комментировать (1)

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис готов принять московский «Спартак».

«Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью. Говорить мы любим все, должна быть конкретика. Будет предложение от красно-белых - будем обсуждать, я готов!» - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

На днях Андрей Канчельскис рассказывает, что он ведёт переговоры с несколькими клубами. Без тренерской работы Канчельскис находится уже почти два года.

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль. После десяти туров команда занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 29 сентября – против «Зенита» в Фонбет Кубке России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
andi
27 Сентября 2022 в 20:33
А Саня Мостовой не обидеться?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
20:49 · Россия. Премьер-лига
Наумов шокирован новым назначением в «Локомотиве»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Цорн приветствует нового помощника Циннбауэра
20:29 · Россия. Премьер-лига
В московском «Локомотиве» - новый южноафриканский помощник главного тренера
19:35 · Кубок России
​Гаврилов верит, что «Спартак» обыграет «Зенит»
19:30 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис готов принять «Спартак» 1
17:55 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: Карпин известен в Европе, может без проблем там работать 1
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Соболев претендует на приз лучшему игроку РПЛ в сентябре 3
17:44 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал, есть ли у него предложения по работе
17:34 · Кубок России
Камоцци считает, что у «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов — о Рыжикове: «В перспективе он хочет быть главным тренером»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Агент Рыжикова: Пока предложений нет
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Назначен арбитр на матч «Зенит» - «Ростов»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Талалаев отказался комментировать назначение Ташуева в «Ахмат»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Если придёт повестка, то у меня не будет никаких вопросов»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: Сделка по Глушенкову была выгодной для «Крыльев Советов»
Все новости
Рекомендуем