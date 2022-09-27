Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой хорошо начал сезон 2022/2023. В 13 матчах за «Зенит» футболист отметился пятью результативными ударами. В обозримом будущем у Мостового будет возможность попробовать себя в Европе. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Мостовым интересуются в Италии.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Андрея Мостового в 3,5 миллиона евро.

В настоящий момент «Зенит» с Андреем Мостовым готовятся к матчу третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Спартака». Дерби двух столиц пройдёт на «Открытие Арене» в четверг, 29 сентября.