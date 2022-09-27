Агент Рыжикова: Пока предложений нет

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы бывшего тренера «Ахмата» Сергея Рыжикова, ответил на вопрос о будущем специалиста.

«Планы после «Ахмата» — пока отдохнуть, переварить то, что сделано. Будет предложение, он сразу включится», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Агент отметил, что пока предложений нет, потому что он только ушел из клуба, к тому же, была пауза на игры сборных, он же не главный тренер, если бы речь шла о Валерии Карпине или Владимире Федотове, то на них сразу были бы претенденты.

Напомним, Рыжиков работал в штабе Андрея Талалаева в «Ахмате» с июня по сентябрь 2022 года.