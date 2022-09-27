Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина на правах аренды из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис».

- Многие специалисты пишут и говорят, что Кокорин очень талантливый и всё остальное. Я не могу сказать, что это неправда. Он был перспективным в 19 лет, когда играл в «Динамо» Москва. Но одного таланта мало – нужен ещё большой труд. Кокорин что, на сегодняшний день талантливее Стрельцова? Да он по сравнению с ним никто вообще. А Стрельцов был таким талантом, что в 20 лет стал Заслуженным мастером спорта СССР, на всякий случай. Он прилагал очень большие усилия в футболе. Сейчас можно сочинять фильмы и сказки, что Стрельцов выпивал и так далее, но он был талантище от Бога. То, что с ним случилась беда с тюремным сроком, это другой случай.

А у Кокорина с головой не совсем всё было правильно. Он загубил тот талант, который имел. Я думаю, его агенты молодцы, раз сумели вытащить его из «Фиорентины» и привезти на Кипр. Если он будет хорошо играть и забивать за «Арис», чисто по-человечески я буду рад за него. Может, он в возрасте пересмотрел своё отношение и понял, что молодость быстро проходит, наступают совсем другие дни. Когда футбол заканчивается, настаёт время, когда нужно искать дело, чтобы кормить себя и свою семью.

«Арис» – достаточно неплохая команда из обычного чемпионата. Для Кокорина это хороший плацдарм, чтобы вернуться в хороший футбол. Если он проявит себя в «Арисе», то российский клуб из первой восьмёрки или десятки, увидев, что Кокорин взялся за ум, может пригласить его обратно сюда. Если будет такое предложение, ему надо на него соглашаться.