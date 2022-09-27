​Захарян едет в Оренбург на кубковый матч

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян получил повреждение в игре Премьер-лиги против «Зенита», из-за которого был вынужден покинуть лагерь сборной России уже в самом начале сбора. Судя по всему, 19-летний футболист уже восстановился. Захарян едет с командой на матч третьего тура Фонбет Кубка России против «Оренбурга», который состоится 28 сентября. Об этом рассказывает ТАСС, приводя комментарий пресс-службы «Динамо».

Арсен Захарян в сезоне 2022/2023 провёл за «Динамо» 11 матчей и забил один гол. Стоит напомнить, что интерес к игроку проявлял и продолжает проявлять лондонский «Челси».